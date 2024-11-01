Степан Киричук: послание губернатора вдохновляет и объединяет

| Фото: Тюменской городской Думы | Фото: Тюменской городской Думы

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Слова губернатора Тюменской области Александра Моора "Вперёд и только вперёд!" звучат как призыв к дальнейшему развитию и совершенствованию жизни в регионе.

Так прокомментировал послание главы региона депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. Он подчеркнул, что послание получилось насыщенным и охватило все ключевые аспекты жизни области.

"Александр Викторович подчеркнул, что главным достоянием региона остаются его люди, - напомнил Степан Киричук. - Именно сплочённость, трудолюбие и готовность объединиться делают Тюменскую область сильной".

Как пример глава региона упомянул историю борьбы с последствиями мощного паводка, когда благодаря тщательной подготовке и самоотверженной работе людей удалось сохранить федеральные трассы и множество объектов инфраструктуры.

Особо затронул Александр Моор и вопросы здравоохранения. "В 2024 году уже построено и введено в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца года планируется открыть ещё пять. Эти достижения, а также перспективы на 2025 год, внушают уверенность в улучшении медицинской инфраструктуры региона", - считает Степан Киричук.

Остается важным вопросом качество и доступность воды. "Проблемы водоснабжения активно обсуждают в городской думе, планируется решить их с помощью государственно-частного партнёрства. Такой подход позволит улучшить ситуацию, что, безусловно, станет шагом вперёд", - напомнил депутат.

Он добавил также, что особое место в послании занял 2025 год, который будет отмечен 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Прозвучал призыв: сделать будущий год Годом героев Тюменской области. Это не только признание подвигов Героев России и социалистического труда, но и возможность для каждого проявить себя героем на своём рабочем месте".

"Послание губернатора вдохновляет и объединяет, вселяя уверенность, что вместе мы сможем сделать Тюменскую область ещё лучше для её жителей", - подытожил Степан Киричук.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" здесь.

Николай Ступников