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Александр Моор поздравил коллектив "СИБИНТЕЛ-холдинга" с 35-летием компании

Губернатор, 20:00 29 ноября 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

С 35-летием "СИБИНТЕЛ-холдинга" поздравил коллектив компании, ее основателя и председателя совета директоров Владимира Шевчика губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, за это время из маленькой торговой фирмы вырос большой холдинг, который работает в самых разных направлениях. Компания реализует сразу несколько крупных проектов, благодаря которым Тюменскую область знают в России.

Термальный курорт "ЛетоЛето" привлекает сотни тысяч туристов со всей страны. Центр военно-патриотического воспитания "Воин", который открыт на базе стрелкового клуба "Стальной Азарт", считается одним из лучших в России.

“Владимир Степанович и его команда все проекты делают с глубоким погружением и уважением к истории нашего края. Это всегда очень профессионально и в первую очередь для людей. Думаю, именно поэтому у "СИБИНТЕЛ-холдинга" все получается”, – заключил Моор.

Губернатор пожелал коллективу удачи и процветания компании на благо Тюменской области и России.

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# Александр Моор , компании

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