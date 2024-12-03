Почти 14 тыс. жителей сел Тюменской области обеспечили чистой водой в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 14 тыс. жителей сел Тюменской области обеспечили чистой водой за год. Регион полностью выполнил объемы федерального проекта "Чистая вода", сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Завершена реконструкция станции водоподготовки в селе Упорово, построены водопроводы в поселке Плодопитомник Ишимского района и селе Новая Заимка Заводоуковского округа. В результате реализации мероприятий почти 14 тысяч человек обеспечены качественной услугой водоснабжения", - уточнили в ведомстве.