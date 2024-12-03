Александр Моор: стройка – один из локомотивов экономики региона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стройка – один из локомотивов экономики региона. В ней трудится около 90 тыс. человек. Нам важно пройти сложный период без потерь, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам совещания с застройщиками.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Главная проблема отрасли – спрос на новостройки существенно снизился. Из-за высоких ставок ипотека стала очень дорогой. Позволить себе взять кредит на жилье сейчас могут не многие. А если и могут, то откладывают покупку недвижимости на потом. Обсудили с коллегами, как быть в такой ситуации, и какая помощь требуется от региональных властей", - уточнил Александр Моор.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

По его словам, застройщики озвучили несколько идей. Глава региона поручил Главному управлению строительства Тюменской области проработать поступившие предложения.