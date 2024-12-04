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Обряд "экстрасенса" обошёлся жительнице Ишима в 23 тысячи рублей

Происшествия, 14:14 04 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Под предлогом снятия порчи мошенники похитили у жительницы Ишима 23 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщина рассказала полицейским, что ней позвонила незнакомка, представившаяся экстрасенсом. Собеседница уверила потерпевшую, что её ждут беды, нищета и одиночество, если срочно не провести несколько обрядов.

"Обряды", по словам звонившей, можно провести дистанционно, но для них нужны "дорогостоящие атрибуты". Поддавшись на уговоры, женщина перевела аферистке деньги.

Некоторое время спустя злоумышленница позвонила вновь и потребовала перевести ещё денег за аренду атрибутики для следующего обряда. Когда женщина отказалась, собеседница начала ей угрожать.

Осознав, что общается с мошенниками, потерпевшая обратилась в полицию.

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