Мошенники выманили у жительницы Тюменской области более 600 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

365 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Бердюжского района после звонка в мессенджере от "сотрудника банка", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала следователю, что ей позвонила девушка, которая сообщила о взломе её личного кабинета на портале "Госуслуг" и оформлении доверенности на постороннего мужчину. Зайдя в личный кабинет, женщина убедилась в правдивости слов собеседницы и продиктовала злоумышленнице код, пришедший в SMS для якобы смены номера телефона, указанного в профиле.

Затем потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился работником банка и сообщил о попытке снятия денег с банковских карт заявительницы.

Лжесотрудник банка убедил женщину следовать его инструкциям. Полагая, что ей действительно звонят из банка, заявительница сняла сначала с кредитной карты 305 тыс. рублей, которые перевела мошеннику. Затем оставшиеся 60 тыс. рублей перевела на указанный злоумышленником номер телефона. После этого связь с мнимым сотрудником банка прервалась.

Женщина поняла, что её обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".