Мошенники выманили у жительницы Тюменской области более 600 тысяч рублей
365 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Бердюжского района после звонка в мессенджере от "сотрудника банка", сообщает УМВД России по Тюменской области.
Женщина рассказала следователю, что ей позвонила девушка, которая сообщила о взломе её личного кабинета на портале "Госуслуг" и оформлении доверенности на постороннего мужчину. Зайдя в личный кабинет, женщина убедилась в правдивости слов собеседницы и продиктовала злоумышленнице код, пришедший в SMS для якобы смены номера телефона, указанного в профиле.
Затем потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился работником банка и сообщил о попытке снятия денег с банковских карт заявительницы.
Лжесотрудник банка убедил женщину следовать его инструкциям. Полагая, что ей действительно звонят из банка, заявительница сняла сначала с кредитной карты 305 тыс. рублей, которые перевела мошеннику. Затем оставшиеся 60 тыс. рублей перевела на указанный злоумышленником номер телефона. После этого связь с мнимым сотрудником банка прервалась.
Женщина поняла, что её обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".