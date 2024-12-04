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Мошенники выманили у жительницы Тюменской области более 600 тысяч рублей

Происшествия, 18:27 04 декабря 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

365 тыс. рублей перевела мошенникам жительница Бердюжского района после звонка в мессенджере от "сотрудника банка", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала следователю, что ей позвонила девушка, которая сообщила о взломе её личного кабинета на портале "Госуслуг" и оформлении доверенности на постороннего мужчину. Зайдя в личный кабинет, женщина убедилась в правдивости слов собеседницы и продиктовала злоумышленнице код, пришедший в SMS для якобы смены номера телефона, указанного в профиле.

Затем потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился работником банка и сообщил о попытке снятия денег с банковских карт заявительницы.

Лжесотрудник банка убедил женщину следовать его инструкциям. Полагая, что ей действительно звонят из банка, заявительница сняла сначала с кредитной карты 305 тыс. рублей, которые перевела мошеннику. Затем оставшиеся 60 тыс. рублей перевела на указанный злоумышленником номер телефона. После этого связь с мнимым сотрудником банка прервалась.

Женщина поняла, что её обманули и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошеничество , уголовное дело

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