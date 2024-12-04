Через пять лет отечественные производители лекарств займут 65 % рынка

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении достигла 45 %. К 2030 году она может составить уже 65 %. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"

Основным направлением развития рынка лекарственных препаратов в России станет ускоренная консолидация: небольшие компании будут искать покупателей на свой бизнес среди более крупных игроков.

Повлияет и дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения: развитие digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, фармацевтического ритейла. Особое внимание аналитики уделяют процессу внедрения искусственного интеллекта в сфере здравоохранения и перспектив его дальнейшего использования.

При этом поддержание высоких стандартов производства лекарств останется основным вызовом для отрасли. Кроме того, фармацевтические компании продолжают использовать импортное оборудование, что может оказаться дополнительным ограничением для наращивания доли на рынке отечественными игроками.