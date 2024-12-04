Тюменская компания масштабирует проект реинжиниринга буровой установки

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Буровую установку с системой верхнего привода по реинжинирингу тюменская компания "Кенера" намерена масштабировать. Необходимые производственные ресурсы для этого созданы, сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор компании "Кенера" Олег Федоровских на II Технологическом саммите в Тюмени 4 декабря.

"Завершена контрольная сборка буровой, проведены пусконаладочные работы и испытания под нагрузкой систем, оборудования, в том числе испытание мачты. В данный момент приступили к отгрузке буровой на месторождение", - уточнил он.

Впервые собранную в Тюмени буровую – аналог немецкого оборудования – представили во время Промышленно-энергетического форума TNF 16-19 сентября. Именно тогда, заметил Олег Федоровских, им удалось увеличить узнаваемость компании - бывшей "Бентек".

Тюменцы для масштабирования проекта активно участвуют в тендерах.

Напомним, систему верхнего привода для буровой установки сотрудники тюменского завода ООО "Кенера" собрали всего за четыре месяца. Реинжиниринг немецкого образца помогли провести специалисты компании "ОБТЭК".

Всего на саммите пройдет шесть сессий, которые посвящены технологиям добычи углеводородов, в том числе на шельфе. Всего 20 ВИНКов и их "дочки" участвуют в отраслевом мероприятии. Новые решения для нефтегаза представляют компании – участники Нефтегазового кластера.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"На саммите подведем итоги года. 170 участников из 24 регионов состоят в кластере. Мы в этом году вошли в новую дорожную карту с двумя технологиями. Было организовано несколько международных бизнес-миссий, одна из них пройдет вскоре в Саудовской Аравии. Мы растем как по количеству участников, так и по объему производимой продукции. Появляются совместные проекты с недропользователями", - рассказал гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На саммите в Тюмени обсудят новый нацпроект, в его основе три федеральных программы, связанные с импротзамещением оборудования и технологий. И наметят перспективы развития ТЭК.

Анжела Лебедева