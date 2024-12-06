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Соревнования по аэробике соберут в Заводоуковске более 250 спортсменов

Спорт, 17:45 06 декабря 2024

АУ ДО МОЗГО «СШ» | Фото: АУ ДО МОЗГО «СШ»

Фестиваль по спортивной аэробике "Степ - данс" пройдет в Заводоуковске 7 декабря. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из Тобольска, Тюмени, Тюменского района и Заводоуковского муниципального округа, Свердловской области, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участники выступят в номинациях "Танцевальная гимнастика" и "Гимнастическая платформа". Главным судьей соревнований станет мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, тренер высшей квалификационной категории по спортивной аэробике, судья всероссийской категории Людмила Латышева.

Спортсмены, занявшие призовые места, смогут получить или повысить спортивный разряд.

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