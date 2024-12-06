Тюменская компания "Юнкер" откроет производство утеплителей для строительства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цех по производству теплоизоляции - экструдированного пенополистирола – откроет тюменская компания "Юнкер" по Старотобольскому тракту 22 декабря 2024 г. Данный материал используют в строительстве жилья для утепления фундаментов, стен, кровли и в дорожной отрасли.

"Для производства нужен сам полистирол, он в виде гранул подается в систему дозирования. Оттуда — в шнековый экструдер, там нагревается, расплавляется и под давлением идет в так называемую мясорубку. В процессе прохождения в него попадают спирт, углекислота – это вспенивающие агенты. Из экструдера выходит расплав, который попадает в калибратор, в нем формируется толщина плиты. Затем она маркируется и режется по заданным параметрам", - пояснил технологию директор по производству компании "Юнкер" Николай Оборин.

Линию для нового предприятия закупили в Китае. На ее покупку привлекли средства целевых программ инвестиционной команды Тюменской области. Оборудование начали монтировать две недели назад. Сейчас рабочие подключают линию к электричеству и системе управления.

В смену здесь будут трудиться три оператора, два водителя погрузчиков, слесари, электрики. Всего 28 человек получат новые рабочие места. Все сырье отечественное, отметил Николай, в том числе основной ингредиент - полистирол поставляет компания СИБУР.

Мощность цеха – 12,5 тыс. кубометров в месяц. Этого хватит на утепление одного этажа многоэтажки.

Тюменская компания "Юнкер" станет третьим серьезным игроком на рынке по производству теплоизоляции после "Технониколь" и "Пеноплекс". По словам Николая Оборина, их мощностей не хватает, что перекрыть потребности всех строителей. В сезон спрос на продукцию высокий.

ООО "Юнкер" входит в группу компаний "Строительный двор", которая создала собственный производственный кластер. Год назад для цехов компании "Юнкер" была выкуплена производственная территория площадью около 30 га. На сегодня здесь налажено производство газобетонных блоков. На очереди открытие бетонного завода, заводов теплоизоляционных, стеновых материалов. Около 200 человек получат рабочие места.

"Мы рассчитываем еще запустить производство кровельных материалов. На одной площадке будем выпускать все от фундамента до крыши. У нас появится в офисе управляющая компания, которая займется выходом на федеральный уровень. Начнем развивать производство за пределами региона, ближе к таким городам, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону", - рассказал гендиректор ООО "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

Добавим, ГК "Строительный двор" вступила в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" на Градостроительном форуме в ноябре. Это открывает еще больше возможностей для крупнейшей компании к действующим мерам поддержки регионального и федерального значений.

Анжела Лебедева