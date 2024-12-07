В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты
Происшествия, 16:13 07 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, разыскивают полицейские Тюменского района, сообщает областное УМВД.
Воспользовавшись утерянной банковской картой, подозреваемый оплатил ряд своих покупок в различных магазинах пос. Винзили.
Если вам известна информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 30-02-02, 49-59-53, либо 102.
| Фото: УМВД Тюменской области