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В Тюмени ищут подозреваемого в краже с банковской карты

Происшествия, 16:13 07 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, разыскивают полицейские Тюменского района, сообщает областное УМВД.

Воспользовавшись утерянной банковской картой, подозреваемый оплатил ряд своих покупок в различных магазинах пос. Винзили.

Если вам известна информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 30-02-02, 49-59-53, либо 102.

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

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