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Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холодильной в Тюмени

Происшествия, 15:02 07 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрёстке улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной в Тюмени вечером 6 декабря, сообщает областная Госавтоинспекция. Столкнулись автомобили Hyundai и "Лада".

Предварительно, 29-летний водитель иномарки перед перекрёстком пересек двойную сплошную линию разметки и повернул налево, не уступив дорогу "Ладе".

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. Девочка находилась на заднем сиденье, пристегнутая ремнём безопасности.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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