Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холодильной в Тюмени
Происшествия, 15:02 07 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Семилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрёстке улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной в Тюмени вечером 6 декабря, сообщает областная Госавтоинспекция. Столкнулись автомобили Hyundai и "Лада".
Предварительно, 29-летний водитель иномарки перед перекрёстком пересек двойную сплошную линию разметки и повернул налево, не уступив дорогу "Ладе".
В результате аварии пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. Девочка находилась на заднем сиденье, пристегнутая ремнём безопасности.