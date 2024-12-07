Семилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Холодильной в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрёстке улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной в Тюмени вечером 6 декабря, сообщает областная Госавтоинспекция. Столкнулись автомобили Hyundai и "Лада".

Предварительно, 29-летний водитель иномарки перед перекрёстком пересек двойную сплошную линию разметки и повернул налево, не уступив дорогу "Ладе".

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. Девочка находилась на заднем сиденье, пристегнутая ремнём безопасности.