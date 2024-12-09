В Тюмени автомобилист пытался дать взятку сотруднику Госавтоинпекции

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Взятку в размере одной тысячи рублей автоинспектору попытался дать 25-летний водитель Chevrolet Lacetti.

Иномарку остановили на ул. Интернациональной. Водитель Chevrolet Lacetti на их глазах совершил поворот налево в нарушение требований дорожных знаков.

"За рулем находился 25-летний гражданин сопредельного государства. Во время оформления административного материала мужчина попытался дать взятку автоинспекторам, положив в салон одну тысячу рублей", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Все факты дачи взятки задокументированы в установленном порядке. Водитель доставлен в отдел полиции.