В Тюмени автомобилист пытался дать взятку сотруднику Госавтоинпекции
Происшествия, 18:37 09 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Взятку в размере одной тысячи рублей автоинспектору попытался дать 25-летний водитель Chevrolet Lacetti.
Иномарку остановили на ул. Интернациональной. Водитель Chevrolet Lacetti на их глазах совершил поворот налево в нарушение требований дорожных знаков.
"За рулем находился 25-летний гражданин сопредельного государства. Во время оформления административного материала мужчина попытался дать взятку автоинспекторам, положив в салон одну тысячу рублей", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Все факты дачи взятки задокументированы в установленном порядке. Водитель доставлен в отдел полиции.