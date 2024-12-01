Нулевой цикл строительства завершили на туристическом комплексе в Тобольске

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Нулевой цикл строительства завершен на туристическом комплексе с 4-звездочной гостиницей и SPA-центром в Тобольске. Работы выполняет тюменская компания "София-Инвест", сообщает региональное инвестиционное агентство.

Руководитель проекта Алексей Бродягин рассказал, что проведена заливка бетоном блока А, гидроизоляция, производится сборка арматурного каркаса фундаментной плиты блока Б, а также частичное устройство гидроизоляции блока В.

Работы по строительству объекта ведутся с опережением графика. Для сохранения темпов строительства и качества выполнения работ, используются дополнительные устройства (тенты) для защиты от осадков при сборке армированного каркаса.

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Завершить возведение объекта рядом с Базарной площадью в Нижнем посаде компания намерена до конца 2027 г. С открытие нового объекта будет создано 35 рабочих мест.

Компании был предоставлен земельный участок без торгов и инвестиционный займ.