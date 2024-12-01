Новым председателем Общественной молодёжной палаты при Тюменской облдуме стала Екатерина Мокина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе избран тайным голосованием на прошедшем 5 декабря заседании. Им стала Екатерина Мокина, которая имеет опыт организаторской работы и пользуется уважением среди членов палаты, сообщает пресс-служба областной думы.

На заседании Общественной молодежной палаты также обсудили план работы на 2025 год, в котором важной составляющей деятельности ребят останется волонтерство.

Добровольчество, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой, должно стать неотъемлемым направлением работы палаты.

"Сегодня мы видим всплеск волонтерского движения, участие молодежи востребовано в работе с семьями СВО, детьми, ветеранами и пожилыми людьми", - подчеркнула она.

Кроме того, в 2025 году Общественная молодежная палата проведет День молодого избирателя и форум молодых парламентариев, реализует проект "Политическая кухня", организует тест по истории Великой Отечественной войны. Члены палаты намерены принимать участие в заседаниях Тюменской областной думы и ее комитетов, в избирательных кампаниях различных уровней, парламентских уроках, а также теснее взаимодействовать с общественными организациями и студенческими сообществами.