18 тюменцев победили в конкурсно-образовательной программе "В молодежке по любви"

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

18 тюменцев победили в конкурсно-образовательной программе "В молодежке по любви", финал которой состоялся в мультицентре "Контора пароходства" 12 декабря. Награды им вручила директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

"Было несколько испытаний. Первое, конечно, заявка, затем конкурсные и групповые работы. По итогу экспертное жюри выбрало лучших. Находка таких проектов в том, что люди здесь объединяются, чтобы совместно придумать и реализовать какие-то новые программы для молодежи региона. Если они их создадут, мы обязательно их поддержим", - сказала Ирина Широкова.

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

В конкурсе было три индивидуальных направления. Это "Управление молодежной политикой", "Механизмы работы с молодежью" и "Практики по работе с молодежью". В каждом выбрали по три призера. Одним из них стала методист тюменского детского морского центра "Алый парус" Анастасия Захаренко.

"В первую очередь здесь можно найти новые контакты, людей, знания, и, конечно, новые возможности. Я сегодня не гналась за победой, а работала над качеством", - поделилась Анастасия, которая заняла третье место в направлении "Механизмы работы с молодежью".

В командном направлении победителем стал "Центр дополнительного образования детей и молодежи" из Уватского района, вторую строчку занял Юргинский центр развития детей и молодежи "Лидер", а третью – региональный центр "Аванпост" из Тюмени.

Полный список победителей представлен в Telegram-канале медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Напомним, в финал конкурса прошли 50 деятелей молодежной политики из 26 муниципальных образований региона.

Виктория Макарова