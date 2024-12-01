Жители Тюменской области делятся снимками самых красивых мест региона

| Фото: Telegram-канал губернатора Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Александра Моора

Очередную подборку фотографий от жителей Тюменской области опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Снимки от земляков приходят на конкурс "Самое красивое место Тюменской области".

"До завершения приема работ на конкурс остается совсем немного времени, если хотите поучаствовать, поспешите. Судя по всему, некоторые земляки настроены на победу решительно. Уже несколько раз публиковал снимки Дмитрия Михайлова из Бердюжского района. В этот раз в подборке – сразу две его фотографии", - рассказал Александр Моор.

Напомним, в конце декабря тюменцы выберут наиболее удачный снимок. Победитель конкурса, сумевший запечатлеть самый красивый уголок тюменского края, получит тур выходного дня на термы на семью из пяти человек.

Узнать подробности можно по ссылке.