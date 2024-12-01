  • 16 декабря 202416.12.2024понедельник
  • USD103,4305
    EUR109,0126
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер юго-западный

Жители Тюменской области делятся снимками самых красивых мест региона

Губернатор, 16:02 15 декабря 2024

Telegram-канал губернатора Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Александра Моора

Очередную подборку фотографий от жителей Тюменской области опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Снимки от земляков приходят на конкурс "Самое красивое место Тюменской области".

"До завершения приема работ на конкурс остается совсем немного времени, если хотите поучаствовать, поспешите. Судя по всему, некоторые земляки настроены на победу решительно. Уже несколько раз публиковал снимки Дмитрия Михайлова из Бердюжского района. В этот раз в подборке – сразу две его фотографии", - рассказал Александр Моор.

Напомним, в конце декабря тюменцы выберут наиболее удачный снимок. Победитель конкурса, сумевший запечатлеть самый красивый уголок тюменского края, получит тур выходного дня на термы на семью из пяти человек.

Узнать подробности можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , фотографии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 15.12.2024Жители Тюменской области делятся снимками самых красивых мест региона
16:38 12.12.2024Александр Моор встретился с медицинским научным сообществом России
10:13 12.12.2024Александр Моор отметил вклад тюменцев в разработку Конституции РФ
14:26 11.12.202457 жителям Тюменской области вручили государственные и региональные награды