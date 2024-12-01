На съезде "Единой России" приняли изменения в народную программу партии

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На XXII съезде партии "Единая Россия" приняли изменения в народную программу партии, Устав, провели ротацию руководящих органов.

Приоритетные цели перед партией поставил президент Владимир Путин, сообщается на официальном сайте партии. "Единая Россия", как настоящий лидер, работает именно там – там, где решается судьба страны, вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это - мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения",— отметил президент, открывая пленарное заседание.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу. И поручил партии продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе, в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких. Целый раздел народной программы "Единой России", в который вошли 13 положений, будет посвящен поддержке участников СВО.

Одним из направлений работы с участниками СВО являются кадры. Президент поручил расширять федеральный проект "Время Героев": запустить аналогичные программы в регионах, а партии – принять в этой работе активное участие и организовать для бойцов спецоперации подготовку. На съезде была отмечена роль "Единой России" в помощи жителям новых регионов. С начала спецоперации партия доставила 134 тыс. т гуманитарной помощи на освобожденные территории. Поистине всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей.

Также на съезде представили обновленную народную программу партии. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей страны. Обновлённый документ дополнен 39 новыми положениями, теперь их 389. Народную программу партии привели в соответствие с указами президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов

Дополнены направления "Хорошая работа – достаток в доме" и "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся" и "Современное образование и передовая наука". Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Председатель партии поручил подготовиться к публичному отчёту по народной программе и завершить ее реализацию в следующем году. А также провести всенародное обсуждение образа будущего страны — это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы "Единой России" на выборах в Госдуму-2026.

На площадке съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где секретарем избран Владимир Якушев. "Единая Россия" также провела ротацию высшего совета партии и обновила состав генерального совета.