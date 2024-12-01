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Тюменское предприятие "Восход" занимается реинжинирингом нефтегазового оборудования

Экономика, 12:25 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компетенции в области реинжиниринга нефтегазового оборудования наращивает тюменское производственное предприятие "Восход". Металлические лебедки и редукторы для бурения полностью изготовлены и выпущены в цехах. Также в линейке есть импортозамещенные гидравлические якоря и пакеры.

"Ведем реинжиниринг лебедок и редукторов. Раньше их поставляли предприятия Канады, США. Несколько образцов уже испытано, поставлено заказчику и хорошо себя зарекомендовало на "Роснефть-Бурении". Для производства этих деталей закупили новые станки – токарные, фрезерные с ЧПУ. Привезли их из Китая и Тайваня", - рассказал заместитель директора по технической части производственного предприятия "Восход" Ильдар Мирхасанов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

ПП "Восход" образовано в 2020 г. За это время выпуск деталей вырос с 18 тыс. штук до 250 тыс. в 2024 г. Количество сотрудников цехов выросло с пяти до 100.

Запустить новые номенклатуры для нефтегазового комплекса страны помогло приобретение в 2024 г. 18 станков. Предприятие по региональной программе получило компенсацию первоначального взноса по лизингу.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Для дальнейшего развития обратного инжиниринга обсудили с предприятием "Восход" кооперацию с компаниями страны. В первую очередь с теми, кто имеет сильные компетенции конструкторских бюро, специализированное оборудование. Необходимо объединить усилия по воплощению готовой продукции из железа, прохождения опытно-промышленных испытаний в сервисных компаниях", - отметил директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Предприятие "Восход" входит в функциональную карту Нефтегазового кластера, которая находится на регистрации в Минпромторге РФ.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

С 2025 г. тюменская компания планирует приступить к строительству еще одного цеха по металлообработке. В реализации масштабного проекта им помогает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# металлоконструкция , нефтегазовый кластер

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