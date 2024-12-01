Тюменское предприятие "Восход" занимается реинжинирингом нефтегазового оборудования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компетенции в области реинжиниринга нефтегазового оборудования наращивает тюменское производственное предприятие "Восход". Металлические лебедки и редукторы для бурения полностью изготовлены и выпущены в цехах. Также в линейке есть импортозамещенные гидравлические якоря и пакеры.

"Ведем реинжиниринг лебедок и редукторов. Раньше их поставляли предприятия Канады, США. Несколько образцов уже испытано, поставлено заказчику и хорошо себя зарекомендовало на "Роснефть-Бурении". Для производства этих деталей закупили новые станки – токарные, фрезерные с ЧПУ. Привезли их из Китая и Тайваня", - рассказал заместитель директора по технической части производственного предприятия "Восход" Ильдар Мирхасанов.

ПП "Восход" образовано в 2020 г. За это время выпуск деталей вырос с 18 тыс. штук до 250 тыс. в 2024 г. Количество сотрудников цехов выросло с пяти до 100.

Запустить новые номенклатуры для нефтегазового комплекса страны помогло приобретение в 2024 г. 18 станков. Предприятие по региональной программе получило компенсацию первоначального взноса по лизингу.

"Для дальнейшего развития обратного инжиниринга обсудили с предприятием "Восход" кооперацию с компаниями страны. В первую очередь с теми, кто имеет сильные компетенции конструкторских бюро, специализированное оборудование. Необходимо объединить усилия по воплощению готовой продукции из железа, прохождения опытно-промышленных испытаний в сервисных компаниях", - отметил директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Предприятие "Восход" входит в функциональную карту Нефтегазового кластера, которая находится на регистрации в Минпромторге РФ.

С 2025 г. тюменская компания планирует приступить к строительству еще одного цеха по металлообработке. В реализации масштабного проекта им помогает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Анжела Лебедева