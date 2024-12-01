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В Тюменской области намерены сохранить высокую репутацию дорог

Губернатор, 17:22 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,4 тысячи км автомагистралей отремонтировано в Тюменской области с начала реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Только за последние три года приведено в нормативное состояние восемь мостов и путепроводов, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

С 2019 года, старта нацпроекта, нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло с 80 до 85 %. В целом по региону этот показатель увеличился с 61,72 % до 63,68 %.

"В наступающем году по поручению президента России Владимира Владимировича Путина приступим к реализации нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни". Сохранить высокую репутацию тюменских дорог – одна из наших приоритетных задач", - подчеркнул глава региона.

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# Александр Моор , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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