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В обновленном автовокзале с. Аромашево оборудуют доступную среду для людей с ОВЗ

Экономика, 17:34 17 декабря 2024

Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Ход ремонтных работ на автовокзале с. Аромашево осмотрел глава района Игорь Власов совместно с первым заместителем Иваном Пятилетовым.

На сегодня выполнена стяжка пола, сделаны перегородки. Идёт подготовка стен к штукатурке. В обновленном автовокзале появится тёплый туалет, комната отдыха для водителей, удобные билетные кассы, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, написал глава района в своем Telegram-канале.

"Обсудили с подрядчиком проблемные вопросы и обратил внимание на выполнение ремонтных работ в максимально короткие сроки. Прошу жителей и гостей района с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ожидать автобус можно в фойе здания по ул. Ленина, 113 (напротив автовокзала, бывшая "Сибирячка")", - уточнил Игорь Власов.

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# автовокзал , Аромашевский район , ремонт

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