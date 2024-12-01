В обновленном автовокзале с. Аромашево оборудуют доступную среду для людей с ОВЗ

| Фото: Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Ход ремонтных работ на автовокзале с. Аромашево осмотрел глава района Игорь Власов совместно с первым заместителем Иваном Пятилетовым.

На сегодня выполнена стяжка пола, сделаны перегородки. Идёт подготовка стен к штукатурке. В обновленном автовокзале появится тёплый туалет, комната отдыха для водителей, удобные билетные кассы, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, написал глава района в своем Telegram-канале.

"Обсудили с подрядчиком проблемные вопросы и обратил внимание на выполнение ремонтных работ в максимально короткие сроки. Прошу жителей и гостей района с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ожидать автобус можно в фойе здания по ул. Ленина, 113 (напротив автовокзала, бывшая "Сибирячка")", - уточнил Игорь Власов.