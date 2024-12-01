Человек погиб на пожаре в Червишево

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Человек погиб на пожаре в жилом доме по ул. Советской в с. Червишево Тюменского района.

Сообщение о возгорании поступило дежурным утром 17 декабря,

В тушении были задействованы 20 человек личного состава МЧС России, привлечено восемь единиц техники. На месте дополнительно работали сотрудники Противопожарной службы области.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Видео: МЧС Тюменской области