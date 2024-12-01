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Человек погиб на пожаре в Червишево

Происшествия, 14:48 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Человек погиб на пожаре в жилом доме по ул. Советской в с. Червишево Тюменского района.

Сообщение о возгорании поступило дежурным утром 17 декабря,

В тушении были задействованы 20 человек личного состава МЧС России, привлечено восемь единиц техники. На месте дополнительно работали сотрудники Противопожарной службы области.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Видео: МЧС Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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