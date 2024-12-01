Человек погиб на пожаре в Червишево
Происшествия, 14:48 17 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Человек погиб на пожаре в жилом доме по ул. Советской в с. Червишево Тюменского района.
Сообщение о возгорании поступило дежурным утром 17 декабря,
В тушении были задействованы 20 человек личного состава МЧС России, привлечено восемь единиц техники. На месте дополнительно работали сотрудники Противопожарной службы области.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Видео: МЧС Тюменской области