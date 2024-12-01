Плата за детский сад для тюменских родителей останется прежней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 900 рублей составляет родительская плата в детских садах Тюмени. В 2025 году увеличения ее не планируется, заверил глава города Максим Афанасьев.

Этот вопрос волновал тюменцев. Правительство региона установило предельный размер платы в детских садах, но, по словам Максима Афанасьева, это не означает, что она поменяется в областном центре.

"Прошу родителей не волноваться, увеличение платы не планируется", —цитирует главу пресс-служба городской администрации.