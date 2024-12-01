Александр Моор может досрочно отправить в отставку регионального бизнес-омбудсмена

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области теперь может досрочно отправить в отставку регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующие изменения в региональный закон "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области", были внесены на очередном заседании Тюменской областной думы.

Изменения в закон были разработаны по инициативе депутатов фракции ВПП "Единая Россия" в соответствии с осенними изменениями в федеральном законе "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской Федерации".

Сейчас досрочное прекращение полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области осуществляется губернатором по представлению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей либо с его согласия.

Новая редакция закона вводит закрытый перечень оснований для досрочной отставки уполномоченного и делит их на две группы. Первая - по решению губернатора, вторая - по решению главы региона, но с согласованием уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей создана в Тюменской области в 2013 году, сейчас бизнес-омбудсмен в регионе - Павел Меньщиков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей является единственным государственным правозащитным институтом в регионе, наделенный законом полномочиями по защите прав предпринимателей от незаконных действий и решений органов государственной власти и местного самоуправления. В случае установления нарушений прав предпринимателей, уполномоченный вправе обратиться к средствам внесудебной и судебной защиты. Кроме того, уполномоченный в соответствии с законом принимает участие в проверках и в производстве по делу об административном правонарушении.

В 2024 году к уполномоченному обратились около 350 заявителей. Принято участие в 19 судебных делах в защиту прав предпринимателей. Восстановлены права 38 субъектов предпринимательской деятельности.