  • 20 декабря 202420.12.2024пятница
  • USD103,4207
    EUR107,9576
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер северо-западный

Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником

Губернатор, 09:17 20 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Тюменской области губернатор Александр Моор.

"Вы выбрали главным делом своей жизни обеспечение безопасности Родины и граждан нашей страны. Ваша работа не афишируется, но ее результат влияет на благополучие людей, их спокойствие, стабильное и устойчивое развитие нашего государства", - сказал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в органах безопасности всегда служили люди особой закалки, обладающие высокими личностными и профессиональными качествами.

"К сожалению, объем и сложность задач, которые вы выполняете, с каждым годом возрастает. Новые вызовы и риски требуют от вас незамедлительной реакции, мужества и решительности, компетентности и применения всех современных возможностей и технологий, чтобы пресекать дестабилизирующие факторы, противостоять деструктивным явлениям, угрозам национальной безопасности и суверенитета России", - добавил глава региона.

Говоря о ветеранах ведомства, Александр Моор выразил уверенность, что накопленный ими уникальный опыт и высочайший профессионализм – надежная основа для эффективного выполнения стоящих перед сотрудниками управления задач.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , ФСБ по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:17 20.12.2024Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником
11:43 19.12.2024Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области
09:20 19.12.2024В Тюменской области обсудили перспективы взаимодействия с Кыргызстаном
21:45 18.12.2024Виктория Сливко и Альбина Молдажанова – лучшие спортсмены Тюменской области по олимпийским видам