Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Тюменской области губернатор Александр Моор.

"Вы выбрали главным делом своей жизни обеспечение безопасности Родины и граждан нашей страны. Ваша работа не афишируется, но ее результат влияет на благополучие людей, их спокойствие, стабильное и устойчивое развитие нашего государства", - сказал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в органах безопасности всегда служили люди особой закалки, обладающие высокими личностными и профессиональными качествами.

"К сожалению, объем и сложность задач, которые вы выполняете, с каждым годом возрастает. Новые вызовы и риски требуют от вас незамедлительной реакции, мужества и решительности, компетентности и применения всех современных возможностей и технологий, чтобы пресекать дестабилизирующие факторы, противостоять деструктивным явлениям, угрозам национальной безопасности и суверенитета России", - добавил глава региона.

Говоря о ветеранах ведомства, Александр Моор выразил уверенность, что накопленный ими уникальный опыт и высочайший профессионализм – надежная основа для эффективного выполнения стоящих перед сотрудниками управления задач.