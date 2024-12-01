Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,23 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,23 % составляет в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в области 1,7 тыс. безработных.

При этом количество заявленных вакансий составляет 18,6 тыс. единиц. Больше всего предложений – 3 тыс. – в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Еще 9 тыс. заявлено в таких отраслях как обрабатывающие производства, образование, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство, транспортировка и хранение.

С начала 2024 года в службу занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 40,2 тыс. человек, трудоустроено — 31,2 тыс. человек.