Трасса М-12 дойдет до Тюмени в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трасса М-12 дойдет до Тюмени в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 22 декабря в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что М-12 — часть большого маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай". Трасса играет важную роль для развития отдельных регионов и всей страны в целом.

"Продолжаем работу по продлению магистрали дальше на восток. Сегодня как раз открыли несколько новых участков. В следующем году дойдем до Екатеринбурга, а еще через год – до Тюмени", - сообщил вице-премьер.

Он напомнил, что ровно год назад президент Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" между Москвой и Казанью. Это крупнейший инфраструктурный проект последних десятилетий. И спустя год видна большая востребованность магистрали. Зафиксировано более 26 миллионов проездов. Проехали более 43 миллионов человек, перевезено свыше 70 миллионов грузов.

"Дорога значительно сократила время в пути. Вокруг нее строится жилье, появляются логистические центры и промышленные предприятия, в регионах развивается туризм. На трассе открыли 24 многофункциональные зоны для удобства водителей и пассажиров. Полностью покрыли дорогу мобильной связью", - сообщил Марат Хуснуллин.