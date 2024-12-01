В Тюменской области наименьший прирост просроченных платежей по кредитам в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9,2 % составил прирост просрочки по кредитным платежам в Тюменской области с января по октябрь 2024 года. Это минимальный уровень динамики по всему Уральскому федеральному округу. Наибольшие – 15,9 % - зафиксированы на Ямале, 13,3 % - в ХМАО-Югре, подсчитали аналитики агентства "Долговой консультант".

Всего жители Тюменской области задолжали банкам по кредитам с начала 2024 года 15 млрд 219 млн рублей. Суммарно портфель розничной задолженности составил 243 млрд 934 млн рублей.

Динамика прироста просрочки по кредитам в целом по стране замедляется. Причинами стали высокие процентные ставки и ужесточение требований к платежеспособности заемщиков со стороны Банка России, рассказал генеральный директор агентства "Долговой консультант" Денис Аксенов.

"На фоне снижающихся объемов новых выдач просроченная задолженность накапливается и растет ее удельный вес. Эта тенденция продолжится и в следующем году. Поэтому банки в преддверии конца года активно расчищают балансы от просроченной задолженности путем ее продажи коллекторским организациям", - уточнил эксперт.