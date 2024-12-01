Не менее 6000 бюджетных мест создадут в тюменских колледжах и техникумах

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Не менее шести тыс. бюджетных мест для учащихся в колледжах и техникумах Тюменской области планируют дополнительно создать в ближайшие три года.

Об этом глава региона рассказал полпреду Артему Жоге на совете в полпредстве в Екатеринбурге.

“Подготовка кадров для реального сектора экономики – приоритет для нас. Ежегодно пятая часть всех средств, которые мы выделяем из бюджета на образование, направляется в систему среднего профессионального образования. В 2025 году эта сумма составит почти 11 млрд рублей”, – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Не первый год в регионе продолжается проект "Кадры – под ключ". Действует более 200 соглашений с работодателями.

Область активно участвует в федеральных проектах. В рамках программы "Профессионалитет" созданы уже три кластера в сферах дорожного строительства, машиностроения и медицины.

“В планах – продолжить участие в конкурсном отборе "Профессионалитета". Формируем заявки еще на четыре кластера (строительство, туризм и гостеприимство, педагогика, нефтехимия)”, – добавил губернатор.

Он напомнил, что несколько лет назад был выбран курс на то, чтобы профессиональное образование лучше соответствовало потребностям экономики региона. “Решение было правильным. Продолжим действовать в этом направлении дальше”, – констатировал Александр Моор.