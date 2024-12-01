Тюменцы создают платформу с доступом к шести нейросетям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IT-платформу Neuronsnet для пользователей из России к ведущим нейросетям в одном интерфейсе без VPN создает команда предпринимателя, магистранта второго курса "Менеджмент: инновационное предпринимательство" Международной школы предпринимательства ТюмГУ Даниила Тарасова. На реализацию проекта он выиграл грант 500 тыс. рублей от департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

"Мы используем нейросети ChatGPT, Dall-E, Stable Diffusion, Midjourney, Suno, Runway, а также локальные нейросети с открытым исходным кодом для удаления заднего фона, улучшения качества изображений. Все сервисы и функции активно используются дизайнерами и маркетологами для работы. При этом оплачивать одну подписку можно любым доступным способом", - пояснил он.

предоставлено Даниилом Тарасовым предоставлено Даниилом Тарасовым

Доступ сразу к шести нейросетям пользователь получит за 840 рублей в месяц. К числу тех, кому важен данный ресурс, относят дизайнеров, иллюстраторов, маркетологов, разработчиков игр и писателей.

На данный момент идея платформы частично реализована в социальной сети Discord (закрыта по решению Роскомнадзора) и Telegram в виде чат-ботов. За ноябрь 2024 г. с помощью сервиса Neuronsnet сгенерировано 138 тыс. изображений и более 5 млн слов в текстовых нейросетях.

"Грант будет направлен на покупку собственного физического сервера, куда перенесем текущие наработки, что позволит обеспечить стабильность работы при высоких нагрузках, а также обучать простые модели нейросетей с открытым исходным кодом для работы с изображениями. Кроме этого, наличие физического сервера с большим объемом памяти позволит без сторонних сервисов хранить данные каждого пользователя, что необходимо для запуска сервиса в веб-версии. На это заложена часть гранта — это прототипирование, разработка дизайна, подготовка рекламных кампаний и запуск своей веб-версии платформы", - рассказал Даниил Тарасов.

предоставлено Даниилом Тарасовым предоставлено Даниилом Тарасовым

Помимо гранта в 500 тыс. рублей, разработчики вложат в реализацию проекта 167 тыс. рублей. Подробнее о проекте Даниила Тарасова можно узнать в презентации.

Напомним, всего в Тюменской области 32 жителя претендовали на гранты от 100 до 500 тыс. рублей в 2024 г. Победителями стали 15 молодых и шесть социальных предпринимателей. Поддержка оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева