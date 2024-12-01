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Дом на 242 квартиры возвел застройщик в районе ДОКа Тюмени

Экономика, 17:23 24 декабря 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом площадью 17 тыс. 471 "квадрат" возвел застройщик в районе ДОКа в Тюмени. В здании расположены 242 квартиры, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Управление выдало "Специализированному застройщику ДОК" заключение о том, что объект соответствует проекту.

Жилой дом полностью обеспечен парковочными местами. Территория огорожена забором и оснащена современными зонами отдыха, игровой и спортивной площадками.

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# строительство жилья

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