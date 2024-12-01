Дом на 242 квартиры возвел застройщик в районе ДОКа Тюмени
Экономика, 17:23 24 декабря 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Дом площадью 17 тыс. 471 "квадрат" возвел застройщик в районе ДОКа в Тюмени. В здании расположены 242 квартиры, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Управление выдало "Специализированному застройщику ДОК" заключение о том, что объект соответствует проекту.
Жилой дом полностью обеспечен парковочными местами. Территория огорожена забором и оснащена современными зонами отдыха, игровой и спортивной площадками.