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Семь человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Голышманово — Аромашево

Происшествия, 09:42 29 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семь человек получили ранения и один погиб в ДТП на трассе Голышманово — Аромашево. Авария произошла на 27-м километре автодороги 28 декабря.

"Здесь столкнулись "ВАЗ-2107 и "Лада Гранта". Предварительно, 27-летний водитель "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения. Он погиб", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Травмы получили четверо пассажиров автомобиля "ВАЗ": двое 48-летних мужчин и мужчины 56 и 39 лет, а также семья из Лангепаса, ехавшая в "Ладе": 36-летний водитель, его 9-летняя дочь и жена 35 лет.

Уточняется, что водитель "семерки", житель с. Абатское, права управления транспортом не имел.

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