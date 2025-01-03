Всероссийский день фигурного катания на коньках впервые отметят в Тюменском районе
Спорт, 17:52 03 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Всероссийский день фигурного катания на коньках впервые отметят в Тюменском районе 8 января. Присоединиться могут все желающие.
Показательные выступления фигуристов состоятся в день рождения первого олимпийского чемпиона в истории отечественного спорта - Николая Александровича Панина-Коломенкина. Перед гостями праздника выступят воспитанники отделений фигурного катания спортивной школы №2 Тюменского района и "Прибой" Тюмени.
После этого начнутся массовые катания на коньках. Начало мероприятия в 13 часов, сообщает администрация района.
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