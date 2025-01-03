Всероссийский день фигурного катания на коньках впервые отметят в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский день фигурного катания на коньках впервые отметят в Тюменском районе 8 января. Присоединиться могут все желающие.

Показательные выступления фигуристов состоятся в день рождения первого олимпийского чемпиона в истории отечественного спорта - Николая Александровича Панина-Коломенкина. Перед гостями праздника выступят воспитанники отделений фигурного катания спортивной школы №2 Тюменского района и "Прибой" Тюмени.

После этого начнутся массовые катания на коньках. Начало мероприятия в 13 часов, сообщает администрация района.

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