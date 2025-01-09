В Тюменской области расширили животноводческий комплекс "Приисетье"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие животноводческого комплекса в селе Бархатово - важнейшее событие 2024 года. Это отметил заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Артем Зайцев, подводя итоги 2024 года.

"Холдинг "Арсиб" расширил свою молочную ферму. Это важное событие для всей Тюменской области, - подчеркнул он. - Новый объект позволит повысить не только объемы производства, но и создать новые рабочие места. Задел у нас действительно хороший. В 2025 году ожидаем новых результатов от сельскохозяйственной отрасли, от наших аграриев".

При реализации проекта тюменского холдинга "Арсиб" поголовье было увеличено на 600 коров. По информации администрации Исетского района, это позволит повысить объемы производства и создать новые рабочие места. Также на территории комплекса были спроектированы и построены новые корпуса. В частности построена новая современная система утилизации навоза, очистная система воды, система вентиляции, построены два новых молочных блока с новым доильным оборудованием.

По информации с сайта холдинга, объем инвестиций в расширение фермы составил 400 млн рублей, а объемы получаемого молока в сутки — 40 тыс. тонн.