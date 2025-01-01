Более 33,3 млн пассажиров перевезли железнодорожным транспортом в УФО в 2024 году
Экономика, 08:27 13 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 33,3 млн пассажиров перевезли железнодорожным транспортом в Уральском федеральном округе за 2024 г. Это на 4,6 % больше, чем годом ранее, сообщает Свердловская железная дорога.
Поток пассажиров на поездах пригородного сообщения составил 24,9 млн человек, что на 4,7 % больше показателя 2023 г.
Поездами дальнего следования воспользовались 8,4 млн пассажиров. Прирост по сравнению с годом ранее – плюс 4,4 %.
Пиковый поток пассажиров пришелся на декабрь: за месяц 2,5 млн человек воспользовались железнодорожным транспортом.