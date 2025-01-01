ФСБ пресекла деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 регионах России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области органами ФСБ России пресечена деятельность нелегальных оружейников по восстановлению боевых свойств гражданского оружия.

Всего в 40 субъектов страны задержано 109 граждан, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, сообщает пресс-служба федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия были проведены по адресам проживания нелегальных оружейников в городе Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.

В результате из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94 тыс. 600 патронов различного калибра. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Необходимо еще раз отметить, что в июле 2021 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, усиливающие ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 годам и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным "оружейным бизнесом", продолжается.