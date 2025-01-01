Средний размер зарплаты в Тюменской области в октябре превысил 82,2 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний размер заработной платы в Тюменской области в октябре 2024 года составил 82 тыс. 231 рубль. Это на 14,5% больше, чем годом ранее, пишет "Вслух.ру".

По итогам 10 месяцев 2024 года тюменцам в среднем начисляли 80 тыс. 287 рублей, что на 16,3% выше относительно того же периода 2023 года.

По уровню средней зарплаты Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральной округе. Самые высокие доходы зафиксированы в северных округах: в ЯНАО – 161 тыс. 19 рублей, в ХМАО – 119 тыс. 125 рублей. В Свердловской области — 75 тыс. 795 рублей, в Челябинской — 69 тыс. 112 рублей, в Курганской - 60 тыс. 190 рублей.