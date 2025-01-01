Застройщики возводят в Тюменской области 3,9 млн "квадратов" жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 млн 940 кв. м жилья возводят 105 застройщиков в Тюменской области. Всего 335 домов, рассчитанных на 78 тыс. квартир.

Такие данные за первую декаду января ДОМ.РФ приводит департамент экономики Тюмеснкой области. Наибольший объем строительства приходится на Тюмень, Тобольск, п. Московский, села Ембаево и Кулаково.

По данным ДОМ. РФ, за год в Тюменской области планируют ввести в эксплуатацию 1 млн 593 тыс. кв. м жилья.