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Жизни двух человек унес пожар в Тобольске

Происшествия, 17:12 15 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жизни двух человек унес пожар в частном доме по ул. 3-я Трудовая в Тобольске, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Личности погибших устанавливаются. Известно, что это были взрослые люди.

Сообщение о возгорании поступило во втором часу дня.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров.

Всего в тушении пожара задействовал 19 человек и шесть единиц техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причину происшествия выясняют специалисты.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тобольск

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