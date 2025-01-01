Строительство первого арендного дома в Тюмени выполнено на 36 %

предоставлено компанией "Звезда" предоставлено компанией "Звезда"

Строительство первого в Тюмени арендного дома реализовано на 36 %. Он находится по ул. Защитников Отечества, 36. Ввод в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2025 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в девелоперской компании "Звезда". Именно этот застройщик получил право реализовать проект в партнерстве с правительством Тюменской области и ООО "ДОМ.РФ Управление активами".

"Завершены работы по устройству фундамента, на финальном этапе – возведение железобетонного каркаса, уже установлено 98 процентов, стен и перегородок - 90 процентов. На 45 процентов произведена установка дверей и окон. Застройщик приступил к сантехническим, вентиляционным работам и электроосвещению. На сегодня выполнено 15 процентов от общего объема работ", - пояснили в подрядной организации.

Арендный дом будет из двух корпусов переменной этажности в 10-17 этажей. Он находится по соседству с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. В доме будет 226 квартир — от студий до трехкомнатных общей площадью 8 тыс. 874 кв. м с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой по стандартам ДОМ.РФ. В их числе и квартиры с живописным видом на реку.

предоставлено компанией "Звезда" предоставлено компанией "Звезда"

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец текущего года, выдача ключей – в первом квартале 2026 г. Девелопер передаст готовое строение институту развития ДОМ.РФ.

"Для заключения договора аренды потенциальным жильцам нужно будет оставить заявку на просмотр жилья онлайн через сайт аренда.дом.рф или мобильное приложение "ДОМ.PФ Аренда жилья", подать документы на проверку, подписать договор и оплатить аренду и депозит. Договоры аренды будет оформлять ДОМ.PФ", - рассказали ИА "Тюменская линия" в Службе внешних коммуникаций ДОМ.PФ.

Анжела Лебедева