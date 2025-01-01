Тюменские лыжники завоевали три медали на Кубке России

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Сразу три медали завоевали тюменские лыжники на очередном этапе Кубка России, который проходит в Казани. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Екатерина Смирнова завоевала бронзу в гонке свободным стилем на 10 км. У мужчин на пьедестале Артем Мальцев с серебром и Денис Спицов, он замкнул тройку лучших в гонке на 15 км.

"Поздравляю спортсменов и их тренеров. Болеем за наших!" - написал глава региона.