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Около 120 юных лыжников посоревнуются за призы газеты "Пионерская Правда"

Спорт, 17:01 23 января 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская Правда" пройдут на базе спортивной школы № 2 в Тюмени 24 января.

Около 120 школьников преодолеют дистанции 1,6 км и 3 км в свободном стиле с раздельным стартом, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Команды, занявшие призовые места, будут отмечены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Кроме того, каждый участник, показавший лучший результат в своей возрастной категории, также получит медаль и диплом.

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