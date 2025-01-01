В Тюменской области уточнили виды участков, которые можно арендовать без торгов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виды лесных участков, которые можно получить в аренду без торгов, уточнили в Тюменской области.

Такая возможность распространяется на отдельные направления использования. Среди них - геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений, строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов и другое на основании лицензий и прочих документов, сообщает департамент лесного комплекса.

Более подробный перечень регламентирован ч. 3 ст. 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

При этом в департаменте подчеркнули, что, как и ранее, получить в аренду по итогам торгов лесные участки можно для заготовки древесины и организации рекреационной деятельности.

Дополнительная информация и разъяснения можно получить по тел. 8 (3452) 427-653 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов с перерывом с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.