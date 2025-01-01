В Тюмени количество непроданного жилья достигло максимума за три года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество непроданного жилья в Тюмени составило 69 % по итогам 2024 г. и достигло максимума за три года. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за год выросла на 12,5 %, на вторичном – 7 %.

Спрос на жилую недвижимость есть, но инструментов реализации пока нет. Это связано, в первую очередь, с увеличением ипотечных ставок. Об этом сертифицированный аналитик рынка недвижимости в Тюмени Светлана Молодкина сообщила по время заседания пресс-клуба Союза строителей Тюменской области 23 января.

"Дефицита жилья на ближайшие годы в Тюмени не будет. Активных продаж, которые были в 2023 году, в первой половине 2024 года их уже не ожидаем. Если рынку: покупателям, застройщикам объяснить правила игры со стороны банковского сектора, государства, в принципе, рынок быстро адаптируется, и мы выйдем на 1300-1500 сделок в месяц, этого должно хватить, чтобы все нормально жили", - считает аналитик.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Платежеспособность покупателей жилья находится на нижней границе, уверены эксперты. Стоимость квадратного метра, по статистике, должна равняться двойной зарплате. Сейчас она составляет 140 тыс. рублей за "квадрат". Инфляция напрямую отражается на покупательской способности горожан.

Объем предложений нового жилья в Тюмени за год вырос на 53,9 % на первичном рынке, на вторичном – 7,2 %. Для вторичного рынка минувший год был сложней предыдущего, считает Светлана Молодкина.

Самая большая конкуренция при покупке жилья в Тюмени наблюдается в районах Московского и Червишевского трактов, на второй позиции Тюменская слобода, третья строчка рейтинга по продажам – КПД. Самые дешевые предложения – в пригороде.

"По итогам 2024 года видим, что застройщики стали уходить от малогабаритного жилья, доля предложений снижается. Наблюдается рост предложений квартир от 25 до 45 квадратов, снижение – от 70 квадратных метров. Проектировать и выводить на рынок двух- и трехкомнатные квартиры стали реже. В новостройках примерно 60 процентов это однушки, 35 – двушки и пять процентов относиться на трешки. Сейчас это типовая квартирография", - отметила аналитик.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Лидеры-девелоперов по объемам реализованного жилья за 2024 г. - компания "Страна Девелопмент", ТДСК, ЭНКО.

Всего в Тюменской области в стадии строительства находится около 3 млн 600 тыс. квадратных метров жилья.

На заседании пресс-клуба Союза строителей Тюменской области застройщики, риелторы, представители власти обсудили основные проблемы отрасли, изменения в законодательной базе, вступившие в силу с 2025 г.

Анжела Лебедева