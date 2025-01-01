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Тюменская биатлонистка Виктория Сливко стала чемпионкой России

Губернатор, 19:53 23 января 2025

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Чемпионкой России в индивидуальной гонке стала биатлонистка Виктория Сливко. Она первой финишировала в гонке на дистанции 15 км, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Наши спортсмены тоже герои! Аплодисменты спортсмену и всему тренерскому штабу. Болеем за наших!", - сказал глава региона.

Сливко прошла четыре огневых рубежа с двумя минутами штрафа и на финише дистанции 15 км показала результат 45 минут 1.3 секунды.

Напомним, чемпионат России 2025 по биатлону проходит в Дёмино.

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# Александр Моор , биатлон , Виктория Сливко

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