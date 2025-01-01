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Александр Моор пообщался с журналистами из других регионов

Губернатор, 15:02 25 января 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Около 300 журналистов из информационного агентства URA.RU, работающих в УФО и Москве, встретились с губернатором Тюменской области Александром Моором 25 января.

Глава региона вручил благодарственные письма за высокий профессионализм в реализации социально-значимых проектов СМИ, ответственное сотрудничество и активное участие в общественно-политической жизни Тюменской области главе редакционной коллегии информагентства URA.RU Михаилу Вьюгину и региональному корреспонденту URA.RU Сергею Малышеву.

Александр Моор ответил на вопросы, в частности касающиеся развития транспортной инфраструктуры, паводка, пишет инфоцентр тюменского правительства.

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# Александр Моор , журналисты

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