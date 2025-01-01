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Александр Моор пожелал студентам использовать все преимущества молодости по максимуму

Губернатор, 16:15 25 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся периодов нашей жизни. Но они очень быстро проходят. Поэтому желаю сегодняшним студентам тюменских вузов, техникумов, колледжей по максимуму использовать все преимущества молодости.

Об этом в своем Telegram-канале сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в День российского студенчества.

"Ребята, не теряйте это золотое время зря! Получайте знания, становитесь настоящими специалистами в избранной профессии. При этом, конечно, не забывайте о личностном развитии и росте. Участвуйте в интересных для вас общественных, политических, творческих, спортивных движениях и проектах. Возможности для этого в Тюменской области есть. И с каждым годом их все больше. Мы поддерживаем любые общественно полезные молодёжные инициативы", - добавил он.

Также глава региона пожелал радоваться жизни и двигаться вперед, в будущее.

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# Александр Моор , День студента

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