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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск загорелась "Газель"

Происшествия, 17:50 25 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Газель" загорелась на 125-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 25 января.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Сейчас автоинспекторы остановили движение на трассе.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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