Прокуратура Тюменской области заинтересовалась информацией о найденном ребенке

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проверку по публикации в социальных сетях о ребенке, который сбежал из дома из-за побоев отчима, организовала прокуратура Тюменской области.

Ранее, 27 января, в социальных сетях интернет-пользователи опубликовали фотографию ребенка и сведения о том, что мальчик сбежал из дома из-за побоев отчима.

Прокурору Ленинского административного округа Тюмени поручили провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Он даст оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований примут меры реагирования.

Как сообщили в надзорном органе, на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.