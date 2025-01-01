Жители 10 деревень Тобольского района получат газ в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по газификации 10 населенных пунктов Тобольского района начнутся в 2025 году. Это деревни Панушкова, Бабандина, Михайловка, Денисова, Винокурова, Пушнятская, Маслова, Медянки Русские, Турба.

В еще одной - Загваздиной - работы уже стартовали. Специалисты прокладывают внутрипоселковые коммуникации. Газ подведут бесплатно до границ каждого домовладения - всего их в деревне 105.

Жители уже могут подавать заявления на подвод газа в рамках региональной программы догазификации, сообщает пресс-служба районной администрации. Оформить заявку можно на официальном портале единого оператора газификации РФ, через госуслуги, в МФЦ, в клиентском центре АО "Газпром газораспределение Север" или обратиться в отдел ЖКХ администрации Тобольского района.